Fenerbahçe - Feyenoord maçının kanalı belli oldu! İşte o kanal...

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Hollanda ekibi Feyenoord ile eşleşti.
Temsilcimiz Fenerbahçe eşleşmenin ilk maçında deplasmanda rakibine 2-1 mağlup olarak tur şansını ikinci maça bıraktı.
Futbolseverler, Fenerbahçe - Feyenoord rövanş maçının hangi kanalda yayınlanacağını merak etmeye başladı.
Temsilcimiz Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda sahasında Feyenoord ile karşılaşacağı maçın yayınlanacağı kanal belli oldu.
İşte Fenerbahçe - Feyenoord maçının yayıncısı...
Fenerbahçe'nin 12 Ağustos Salı günü Feyenoord ile oynayacağı karşılaşma, EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
EXXEN ücretli yayın hizmeti veren bir kanal olduğu için maçı izlemek isteyen futbolseverlerin platforma üye olması gerekmektedir.