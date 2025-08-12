Fenerbahçe, Feyenoord'a elenirse ne olacak? Fenerbahçe'nin Avrupa defteri kapanır mı?

Fenerbahçe, kritik rövanş maçında Hollanda temsilcisi Feyenoord karşısına çıkıyor.

Sarı lacivertlilerin alacağı sonuç, Avrupa'daki yol haritasını da netleştirecek.

Peki, Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nden elenirse ne olacak? UEFA Avrupa Ligi'ne mi gidecek yoksa Avrupa defterini erken mi kapatacak?

İşte tüm senaryolar ve olası ihtimaller…

Şampiyonlar Ligi elemelerinde elenen takımlar, turnuva formatına göre UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasından itibaren katılım sağlayabiliyor.

Buna göre Fenerbahçe, Feyenoord'a elenmesi durumunda yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Temsilcimiz Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Feyenoord'u elemesi durumunda ise play-off'ta Nice veya Benfica ile karşılaşacak.