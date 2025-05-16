Fenerbahçe - Galatasaray derbisi saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 30. haftasında büyük bir heyecan yaşanacak.

Sezonun son maçında ezeli rakipler Fenerbahçe Beko ile Galatasaray parkede kozlarını paylaşacak.

Basketbolseverler, sezonun finalinde gerçekleşecek bu dev derbi için şimdiden nefeslerini tuttu.

Taraftarlar, karşılaşmanın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı sorularına yanıt arıyor.

Peki, Fenerbahçe Beko - Galatasaray Nef maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

FENERBAHÇE BEKO - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin heyecanla beklenen dev derbisi, Fenerbahçe Beko ile Galatasaray arasında 17 Mayıs Cumartesi günü saat 18:00’de oynanacak.

Müsabaka, beIN Sports 5 kanalı üzerinden canlı yayınlanacak.