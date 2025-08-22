Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. hafta maçında sahasında Kocaelispor ile karşı karşıya gelecek.

Şampiyonlar Ligi müsabakası nedeniyle 1. hafta maç oynamayan Fenerbahçe bu sezon Lig'de ikinci maçına çıkacak.

Mart 2009'dan bu yana Süper Lig'de Kocaelispor ile ilk kez karşılaşmaya hazırlanan Fenerbahçe, bu rekabetteki son 12 maçı kaybetmedi.

Süper Lig'de bu sezon çıktığı ilk maçta deplasmanda Göztepe ile 0-0 berabere kalarak puan kaybeden sarı lacivertliler taraftarı önünde çıkacağı ilk maçı kazanmak istiyor.

Futbolseverler Fenerbahçe ile Kocaelispor arasında oynanacak maçın detaylarını öğrenmek için aramalarını hızlandırdı.

Peki, Fenerbahçe - Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Fenerbahçe - Kocaelispor maçı ne zaman?

Fenerbahçe - Kocaelispor maçı 22 Ağustos 2025 Cumartesi günü saat 21:30'da oynanacak.

Chobani Stadyumu'nda oynanacak müsabaka beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.