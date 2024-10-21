Fenerbahçe - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Hüseyin Topuz

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi üçüncü maçında evinde İngiliz ekibi Manchester United ile karşı karşıya gelecek.

Evinde oynadığı son 17 Avrupa kupası maçının 14'ünü kazanan Fenerbahçe, Manchester United engelini aşmak istiyor.

Manchester United'ı konuk ettiği son iki Avrupa kupası maçını kazanan Fenerbahçe, Kırmızı Şeytanlar'ı üst üste üç iç saha karşılaşmasında mağlup etmek için sahaya çıkacak.

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 2 maçta 4 puan toplayan sarı lacivertliler 13. sırada yer alıyor.

Futbolseverler Fenerbahçe ile Manchester United arasında oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi maçının detayları hakkında aramalarına hız verdi.

Peki, Fenerbahçe - Manchester United maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte yanıtı...

Fenerbahçe - Manchester United maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe - Manchester United maçı 24 Ekim Perşembe günü saat 22:00'de Ülker Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak.

Fenerbahçe - Manchester United maçı TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.