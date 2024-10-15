Fenerbahçe Medicana - Eczacıbaşı Dynavit maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Hüseyin Topuz
Fenerbahçe Medicana, AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası Finali'nde Eczacıbaşı Dynavit ile karşılaşacak.
Geçen sezonun Sultanlar Ligi ile AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley Şampiyonu Fenerbahçe Medicana ile AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley finalisti Eczacıbaşı Dynavit’in karşılaşacağı 2024 AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası için geri sayım başladı.
Voleybolseverler Fenerbahçe Medicana ile Eczacıbaşı Dynavit arasında oynanacak final maçının detayları hakkında aramalarına hız kazandırdı.
İşte, Fenerbahçe Medicana - Eczacıbaşı Dynavit maçının bilgileri...
Fenerbahçe Medicana - Eczacıbaşı Dynavit maçı ne zaman?
Fenerbahçe Medicana - Eczacıbaşı Dynavit maçı 16 Ekim Çarşamba günü saat 19.00’da Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda oynanacak.