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Fenerbahçe mi? Beşiktaş mı? Talisca seçimini yapıyor

Fenerbahçe mi? Beşiktaş mı? Talisca seçimini yapıyor Trendyol Süper Lig’de sezonun sona ermesiyle birlikte transfer çalışmaları başladı. Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın peşinde olduğu Anderson Talisca seçimini yaptı.