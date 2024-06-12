Fenerbahçe mi? Beşiktaş mı? Talisca seçimini yapıyor

Trendyol Süper Lig’de 2023-2024 sezonu sona erdi. Şampiyonluk kupasını kaldıran Galatasaray oldu.
Şampiyonluğu kıl payı kaçıran Fenerbahçe ise yeni sezonda hedefine ulaşmak için büyük çaba içerisinde.
Jose Mourinho’nun gelişiyle büyük ses getiren sarı-lacivertli takım, transfer çalışmalarına hızlı başladı.
Suudi Arabistan ekibi Al Nassr’da forma giyen Anderson Talisca, Süper Lig devlerinin gündeminde.
Yıldız oyuncu, 2016-2017 sezonunda Beşiktaş’a kiralanmış ve iki sezon boyunca gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi haline gelmişti.
Talisca, son dönemlerde hem Beşiktaş, hem de Fenerbahçe ile anılıyor. Futbol severler hangi takımın mutlu sona ulaşacağını merak ederken, bomba haber geldi. Yeni takımı hayırlı olsun…
Talisca'ya hayırlı uğurlu olsun
Arabistan ekibine yakın kaynak olan ByanNassr’ın haberine göre; Talisca, gelecek sezon da Al Nassr formasını giymeye devam etme kararı aldı.
30 yaşındaki orta saha oyuncusunun mutlu olduğu ve kulüpte kalmak istediği belirtildi.
Sezon boyunca 25 maçta forma giyen Brezilyalı oyuncu, attığı 25 gol ve 4 asist ile takımına önemli katkılar sağlamıştı.
Taraftarlar, Talisca'nın performansından memnun ve gelecek sezon için umut dolu.