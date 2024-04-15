Fenerbahçe - Olympiakos maçı şifresiz kanalda mı? Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe, Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile karşılaşacak.
Yunanistan'da oynanan çeyrek final eşleşmesinin ilk maçını Olympiakos 3-2 kazandı.
Temsilcimiz Fenerbahçe 3-0 geriye düştüğü maçta skoru 3-2'ye getirerek tur umutlarını korumayı başardı.
Futbolseverler Fenerbahçe - Olympiakos rövanş maçının ne zaman oynanacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırmaya başladı.
Peki, Fenerbahçe - Olympiakos maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak?
İşte maçın bilgileri...
Fenerbahçe - Olympiakos maçı ne zaman?
Fenerbahçe - Olympiakos, Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçı 18 Nisan Perşembe günü oynanacak. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Ülker Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 22:00'de başlayacak.
Fenerbahçe - Olympiakos müsabakası EXXEN ekranlarından naklen yayınlanacak..