Fenerbahçe - Olympiakos maçı şifresiz kanalda mı? Fenerbahçe - Olympiakos maçı TV8'de mi?
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Fenerbahçe, Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile karşılaşacak.

Geçtiğimiz hafta Yunanistan'da oynanan çeyrek final eşleşmesinin ilk maçını Olympiakos 3-2 kazandı.

Tur ümitlerini İstanbul'a taşıyan Fenerbahçe taraftarı önünde Olympiakos engelini aşarak yarı finale çıkmak istiyor.

Futbolseverler Fenerbahçe - Olympiakos rövanş maçının ne zaman oynanacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırmaya başladı.

Peki, Fenerbahçe - Olympiakos maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak?

İşte maçın merak edilenleri...

Fenerbahçe - Olympiakos maçı ne zaman?

Fenerbahçe - Olympiakos, Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçı 18 Nisan Perşembe günü oynanacak. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Ülker Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 22:00'de başlayacak.

Fenerbahçe - Olympiakos müsabakası TV8 ekranlarından canlı yayınlanacak..