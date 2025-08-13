Fenerbahçe play-off maçı ne zaman? Fenerbahçe - Benfica maçının tarihi… UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yoluna emin adımlarla devam eden Fenerbahçe, Hollanda ekibi Feyenoord’u 5-2 gibi net bir skorla mağlup ederek play-off turuna yükseldi. Sarı-lacivertlilerin bu turdaki rakibi, Portekiz temsilcisi Benfica oldu. Peki, Fenerbahçe - Benfica maçı ne zaman?