Fenerbahçe play-off maçı ne zaman? Fenerbahçe - Benfica maçının tarihi…

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecan sürüyor.
Üçüncü eleme turunda deplasmanda 2-1 mağlup olduğu Feyenoord karşısında İstanbul’da sahneye çıkan Fenerbahçe, nefes kesen rövanşta rakibini 5-2 mağlup ederek tur atladı.
Bu galibiyetin ardından sarı-lacivertliler, play-off turunda Portekiz’in köklü kulüplerinden Benfica ile karşı karşıya gelecek.
Bu eşleşmede, Fenerbahçe gruplara kalabilmek için sahada tüm gücünü ortaya koyacak.
Futbolseverler ise şimdiden Fenerbahçe - Benfica mücadelesinin tarihini araştırıyor.
Peki, Fenerbahçe - Benfica maçı ne zaman oynanacak? İşte tarihler…
FENERBAHÇE - BENFICA MAÇI NE ZAMAN?
Şampiyonlar Ligi play-off turunda temsilcimiz Fenerbahçe, Benfica ile kozlarını paylaşacak.
Kadıköy’de oynanacak olan ilk mücadele 20 Ağustos 2025 Çarşamba günü saat 22.00’de gerçekleşecek.
Rövanş maçı ise deplasmanda 27 Ağustos 2025 Çarşamba tarihinde oynanacak.
Karşılaşma, TRT’den canlı olarak yayınlanacak.