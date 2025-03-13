Fenerbahçe, Rangers'ı elerse çeyrek finalde kiminle eşleşecek?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında deplasmanda Glasgow Rangers'a konuk oluyor.
Sarı lacivertliler eşleşmenin ilk maçında Glasgow Rangers'a sahasında 3-1 mağlup oldu.
Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe deplasmanda oynanacak müsabakada tur için mücadele edecek.
Fenerbahçe'nin tur atlayabilmesi için Rangers'ı en az 2 farklı skorla yenerek maçı uzatmalara götürmesi gerekiyor. Temsilcimiz 3 farklı galibiyetlerde doğrudan çeyrek finale kalmaya hak kazanacak.
Zorlu maç öncesi futbolseverler Fenerbahçe'nin turu geçmesi durumunda son çeyrek finalde hangi takımla eşleşeceğini merak etmeye başladı.
Peki, Fenerbahçe çeyrek finale kalırsa hangi takım ile eşleşecek? İşte yanıtı...
Fenerbahçe, Glasgow Rangers'ı elemesi halinde çeyrek finalde Roma - Athletic Bilbao eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.