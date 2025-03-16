Fenerbahçe - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 28. hafta maçında sahasında Samsunspor ile karşı karşıya geliyor.
Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe bu sezon oynadığı 25 maçta topladığı 61 puan ile 2. sırada yer alıyor.
Öte yandan Thomas Reis'in çalıştırdığı Samsunspor bu sezon oynadığı 26 maçta topladığı 50 puan ile 3. sırada yer alıyor.
Samsunspor ile Fenerbahçe arasında ligin ilk yarısında Samsun'da oynanan müsabaka 2-2 berabere bitmişti.
Süper Lig'de Samsunspor'u konuk ettiği son 19 maçın hiçbirinden mağlup ayrılmayan Fenerbahçe, son mağlubiyetini 1987 yılında aldı.
Büyük heyecana sahne olması beklenen Fenerbahçe - Samsunspor maçının detaylarını sizler için derledik.
İşte, Fenerbahçe - Samsunspor maçının detayları...
Fenerbahçe - Samsunspor maçı ne zaman?
Fenerbahçe - Samsunspor maçı 16 Mart 2025 Pazar günü saat 20:30'da başlayacak.
Ülker Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak mücadele beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.