Fenerbahçe - Sivasspor maçı hangi kanalda? Şifresiz mi?

Haber Merkezi

Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında, Fenerbahçe ve Sivasspor, kritik bir mücadele için sahaya çıkıyor. Ligdeki 37. karşılaşmalarına hazırlanan iki takımda, sakatlık ve cezalar dikkat çekiyor.

Sarı-lacivertlilerde İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder ve Oosterwolde sakatlıkları nedeniyle kadroda yer alamayacak. Ayrıca Portekizli teknik direktör Jose Mourinho da cezası nedeniyle takımını yalnız bırakacak.

Sivasspor’da ise kart cezalısı Uğur Çiftçi ile sakatlıkları devam eden Rey Manaj, Alex Pritchard ve Emre Gökay’ın bu zorlu maçta forma giyemeyecek.

Maçın başlamasına saatler kala, taraftarlar maçın saati ve yayın bilgilerini merak ediyor. Fenerbahçe - Sivasspor mücadelesi, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar…

FENERBAHÇE - SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Sivasspor karşılaşması, 10 Kasım Pazar günü saat 19.00’da başlayacak. Mücadeleyi Kadir Sağlam yönetecek; Sağlam’ın yanında yardımcı hakem olarak Kerem Ersoy ve Serkan Çimen görev alacak.

Kritik maç, beIN Sports 1 kanalında canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Çağlar, Becao (Djiku), Kostic, Amrabat, Fred, Szymanski, Tadic, En Nesyri, Dzeko.

Sivasspor: Nikolic, Murat, Radakovic, Sundberg, Camara, Poungouras, Rodrigues, Moutoussamy, Charisis, Koita, Balde.