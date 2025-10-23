Fenerbahçe - Stuttgart maçı hangi kanalda? Şifresiz CANLI İZLE

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Avrupa Ligi’nde yoluna devam eden Fenerbahçe, grup aşamasında kritik bir mücadeleye çıkıyor.

İlk iki haftayı 3 puanla 20. sırada tamamlayan sarı-lacivertliler, bu akşam Kadıköy’de Alman temsilcisi Stuttgart’ı konuk edecek.

Taraftarlar, dev karşılaşma öncesinde maçın yayın bilgilerini ve muhtemel 11’leri merak ediyor.

FENERBAHÇE - STUTTGART MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Stuttgart maçı bu akşam saat 19.45’te başlayacak ve TRT 1 ekranlarından naklen, şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşmada düdüğü ise Danimarkalı hakem Jakob Kehlet çalacak.

FENERBAHÇE - STUTTGART MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE

MUHTEMEL 11’LER

Fenerbahçe: Tarık, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown; İsmail, Alvarez; Nene, Asensio, Kerem ve En Nesyri.

Stuttgart: Nübel, Assignon, Jaquez, Hendriks, Mittelstadt, Stiller, Andres, Tomas, Führich, Bouanani, El Khannous