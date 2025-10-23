Abone ol: Google News

Fenerbahçe - Stuttgart maçı hangi kanalda? Şifresiz CANLI İZLE

Temsilcimiz Fenerbahçe, Avrupa Ligi’nin üçüncü hafta mücadelesinde Stuttgart’ı konuk ediyor. Dev mücadelenin saati ve yayın bilgileri merak ediliyor. İşte detaylar ve muhtemel 11’ler…

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 23.10.2025 16:19
Fenerbahçe - Stuttgart maçı hangi kanalda? Şifresiz CANLI İZLE
  • Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Stuttgart'ı konuk ediyor.
  • Maç 19.45'te TRT 1'de şifresiz yayımlanacak.
  • Hakemliği Danimarkalı Jakob Kehlet yapacak.

Avrupa Ligi’nde yoluna devam eden Fenerbahçe, grup aşamasında kritik bir mücadeleye çıkıyor.

İlk iki haftayı 3 puanla 20. sırada tamamlayan sarı-lacivertliler, bu akşam Kadıköy’de Alman temsilcisi Stuttgart’ı konuk edecek.

Taraftarlar, dev karşılaşma öncesinde maçın yayın bilgilerini ve muhtemel 11’leri merak ediyor.

FENERBAHÇE - STUTTGART MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Stuttgart maçı bu akşam saat 19.45’te başlayacak ve TRT 1 ekranlarından naklen, şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşmada düdüğü ise Danimarkalı hakem Jakob Kehlet çalacak.

FENERBAHÇE - STUTTGART MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE

MUHTEMEL 11’LER

Fenerbahçe: Tarık, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown; İsmail, Alvarez; Nene, Asensio, Kerem ve En Nesyri.

Stuttgart: Nübel, Assignon, Jaquez, Hendriks, Mittelstadt, Stiller, Andres, Tomas, Führich, Bouanani, El Khannous

Bilgi Haberleri