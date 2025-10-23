Fenerbahçe - Stuttgart maçı hangi kanalda? Şifresiz CANLI İZLE

- Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Stuttgart'ı konuk ediyor.
- Maç 19.45'te TRT 1'de şifresiz yayımlanacak.
- Hakemliği Danimarkalı Jakob Kehlet yapacak.
Avrupa Ligi’nde yoluna devam eden Fenerbahçe, grup aşamasında kritik bir mücadeleye çıkıyor.
İlk iki haftayı 3 puanla 20. sırada tamamlayan sarı-lacivertliler, bu akşam Kadıköy’de Alman temsilcisi Stuttgart’ı konuk edecek.
Taraftarlar, dev karşılaşma öncesinde maçın yayın bilgilerini ve muhtemel 11’leri merak ediyor.
FENERBAHÇE - STUTTGART MAÇI HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe - Stuttgart maçı bu akşam saat 19.45’te başlayacak ve TRT 1 ekranlarından naklen, şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşmada düdüğü ise Danimarkalı hakem Jakob Kehlet çalacak.
FENERBAHÇE - STUTTGART MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE
MUHTEMEL 11’LER
Fenerbahçe: Tarık, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown; İsmail, Alvarez; Nene, Asensio, Kerem ve En Nesyri.
Stuttgart: Nübel, Assignon, Jaquez, Hendriks, Mittelstadt, Stiller, Andres, Tomas, Führich, Bouanani, El Khannous