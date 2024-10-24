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Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın maçı şifresiz kanalda mı? İşte maçların yayınlanacağı kanallar...

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın maçı şifresiz kanalda mı? İşte maçların yayınlanacağı kanallar... Avrupa Ligi'nde 3. hafta maçlarının heyacanı yaşanıyor. Maçları televizyondan takip etmek isteyen futbolseverler Avrupa Ligi maçlarının hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. İşte şifresiz yayınlanacak Avrupa Ligi maçlarının programı...