Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın maçı şifresiz kanalda mı? İşte maçların yayınlanacağı kanallar...

UEFA Avrupa Ligi Lig aşaması maçlarının heyecanı devam ediyor. UEFA Avrupa Ligi'nde yeni üçüncü hafta maçları bugün tamamlanacak.
Futbolseverler UEFA Avrupa Ligi maçlarının hangi kanalda yayınlanacağı konusunda aramalarına hız verdi.
Ülkemizi Avrupa Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe ve Beşiktaş bugün üçüncü maçlarına çıkacak.
Futbolseverler Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın maçlarının yayınlanacağı kanalı öğrenmek istiyor.
Peki, UEFA Avrupa Ligi'nde hangi maçlar şifresiz kanalda yayınlanacak?Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın maçları şifresiz kanalda mı yayınlanacak?
İşte merak edilenler...
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın maçı şifresiz kanalda mı?
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın maçları TRT 1 ve TRT Spor'da şifresiz yayınlanacak.
24 Ekim Perşembe
22:00 Fenerbahçe - Manchester United (TRT 1)
22:00 O. Lyon - Beşiktaş (TRT Spor)