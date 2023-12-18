Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta tarih yazmıştı! Yıldız isim Süper Lig'e geri dönüyor... Geçtiğimiz sezon Beşiktaş’tan gözyaşlarıyla ayrılan orta saha oyuncusu, Süper Lig’e geri dönüyor. Brezilyalı yıldızın yeni takımı şoke etti.

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Geçtiğimiz sezon Beşiktaş’taki kariyerine son veren başarılı orta saha oyuncusu Josef de Souza, Ankaragücü-Beşiktaş maçında sahaya giren taraftarla yaşadığı olay sonrası kırmızı kart görmüştü.

Ardından düzenlenen basın toplantısında gözyaşlarına hakim olamayan ve Süper Lig kariyerine veda eden Josef, Türkiye’ye dönme kararı aldı.

Josef de Souza'nın, Türkiye'deki futbol kariyerine geri dönme kararı, taraftarlar ve futbol camiasında heyecan yarattı.

Geçtiğimiz sezon yaşadığı olayın ardından duygusal bir şekilde ayrılan Josef, Türkiye'deki futbolseverlerin hafızasında önemli bir yer edinmişti.

Futbolcu, Fenerbahçe'de de forma giymiş ve bu süreçte gösterdiği performansla taraftarların sevgisini kazanmıştı.

Brezilyalı yıldızın Süper Lig’deki yeni durağı belli oldu.

Josef de Souza Süper Lig'e geri dönüyor

Fanatik’te yer alan habere göre; Ara transfer dönemi için hazırlıklara başlayan Süper Lig’in 4 ekibi, Josef de Souza için kolları sıvadı. 34 yaşındaki Brezilyalı yıldız için en ciddi teklifi yapan takımın Başakşehir olduğu öne sürüldü.

Yıldız oyuncu geçtiğimiz sezon Beşiktaş’tan ayrıldıktan sonra Çin ekibi Beijing Guoan’a transfer olmuştu. Bu formayla çıktığı 20 karşılaşmada 4 gol ve 2 asist kaydetti.