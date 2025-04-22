Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısı ne zaman? İşte merakla beklenen tarih...

Hüseyin Topuz

Fenerbahçe'de Süper Lig'deki Kayserispor beraberliğinin ardından yönetime ve teknik heyete yönelik eleştiriler arttı.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe sahasında Kayserispor ile karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe iki kez geriye düştüğü maçta 3-2 öne geçmesine rağmen Kayserispor'un uzatmalarda bulduğu gole engel olamadı ve karşılaşma 3-3'lük eşitlikle sonuçlandı.

Sarı lacivertliler bu sonuçla şampiyonluk yarışında büyük bir kayıp yaşarken lider Galatasaray'la puan farkı 5'e yükseldi.

Kayserispor karşısında alınan beraberliğin ardından yönetime ve teknik direktör Jose Mourinho'ya yönelik eleştiriler arttı.

Fenerbahçe'de yönetim kurulu pazartesi günü olağan toplantısını gerçekleştirdi. Toplantının ardından herhangi bir açıklama yapılmadı.

Bunun üzerine gözler Divan Kurulu toplantısına çevrildi. Peki Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısı ne zaman? İşte yanıtı...

Yüksek Divan Kurulu toplantısı ne zaman?

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısı 26 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yüksek divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulunacak.