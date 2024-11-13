Fenerbahçe - Zenit maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Hüseyin Topuz

Fenerbahçe, milli maçlar için verilen arada Rus temsilcisi Zenit ile özel maçta karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'de oynadığı 11 maçta topladığı 26 puanla 2. sırada yer alan Fenerbahçe, milli maçlar için verilen arayı hazırlık maçı ile değerlendirecek.

Futbolseverler Fenerbahçe ile Zenit arasında oynanacak mücadelenin detaylarını araştırmaya başladı.

Peki, Fenerbahçe - Zenit maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar..

Fenerbahçe - Zenit maçı ne zaman oynanacak?

Fenerbahçe - Zenit hazırlık maçı 15 Kasım 2024 Cuma günü saat 20:00'de oynanacak.

Ülker Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak maçın yayıncısı henüz belli olmadı.