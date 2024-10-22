Fenerbahçe’de Jayden Oosterwolde sezonu kapattı mı? Sahalara ne zaman dönecek?

Haber Merkezi

Fenerbahçe, iki oyuncusu Cengiz Ünder ve Jayden Oosterwolde'nin sağlık durumlarına ilişkin resmi bir açıklama yaptı.

Kulüp, Cengiz Ünder'in sağ kasık kas tendon bileşkesinde kısmi yırtık olduğunu, Jayden Oosterwolde'nin ise sol dizinde ön çapraz bağ rüptürü tespit edildiğini duyurdu.

Her iki oyuncunun da tedavi süreçleri başlatılırken, takıma dönüş süreleri merak konusu oldu.

SAHALARA NE ZAMAN DÖNECEK?

Transfermark’taki habere göre; Cengiz Ünder’in Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR tetkikleri sonucunda, sağ kasık kas tendon bileşkesinde kısmi yırtık tespit edildi.

Forvet oyuncusu bu sakatlık nedeniyle bir süre takımdan ayrı kalacak ve sahalara dönüş tarihi olarak 16 Kasım 2024 öngörülüyor.

Jayden Oosterwolde ise daha ciddi bir sakatlıkla karşı karşıya. Sol dizinde ön çapraz bağ yırtığı tespit edilen Oosterwolde, uzun bir tedavi sürecine girecek. Oyuncunun sahalara dönüş tarihi 20 Mayıs 2025 olarak öngörülüyor.