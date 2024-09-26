Haber Merkezi
Fenerbahçe'nin tecrübeli kaptanı Edin Dzeko ve Bosnalı model eşi Amra Silajdzic-Dzeko, İstanbul'da hızla uyum sağladı.
Üç çocuklarıyla birlikte Türkiye'ye yerleşen çift, sosyal medya paylaşımlarıyla büyük ilgi görüyor.
Özellikle Amra Silajdzic-Dzeko, Türkçe açıklamalar yaparak taraftarların gönlünü kazandı.
TESETTÜRLÜ POZLARI BEĞENİ TOPLADI
Son olarak Çamlıca Camii'ni ziyaret eden çift, bu anları sosyal medyada paylaştı. Dzeko’nun eşi Amra’nın tesettürlü pozları büyük ilgi gördü.
İşte o kareler...