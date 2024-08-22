Fenerbahçeli Livakovic İstanbul'dan ev aldı! Fiyatı duyanlar kulaklarına inanamadı... Fenerbahçe'nin Hırvat kalecisi Livakovic sosyal medyanın gündemine oturdu. Livakovic, İstanbul'dan aldığı eve ödeyeceği ücret ile dikkatleri üzerine çekti. İşte Livakovic'in yeni evinin fiyatı...

Haber Merkezi

Fenerbahçe'nin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic, İstanbul Acarkent'te ev satın aldı.

Ocak ayında baba olan 29 yaşındaki başarılı kaleci, İstanbul'dan ev alarak Türkiye'deki hayatını kalıcı hale getirdi.

Livakovic'in ailesinin rahat etmesi için geniş bir ev arayışına girdiği ve tercihini Acarkent'ten yana kullandığını aktarıldı.

Fenerbahçe'den yıllık 1.8 milyon Euro kazanan Livakovic'in 30 Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

Dominik Livakovic'in aldığı evin fiyatı sosyal medyada kısa sürede gündeme oturdu.

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre, Fenerbahçeli Dominik Livakovic, Acarkent’ten aldığı ev için 2 milyon dolar ödeyecek.