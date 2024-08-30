Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi’ndeki rakipleri kim? Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi maç programı... Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek Fenerbahçe'nin rakipleri ve maç programı merak uyandırdı. İşte, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri ve maç programı...

Editör: Salih Demirgan

UEFA Avrupa Ligi’nde kura çekimi Monaco'daki Grimaldi Forum'da gerçekleştirildi.

Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek olan Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu.

Futbolseverler, "Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi’ndeki rakipleri kim oldu?" ve "Fenerbahçe'nin maç programı belli mi?" şeklindeki sorularına yanıt aramaya başladı.

İşte, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri ve maç programı...

Yeni formatıyla ilk kez düzenlenecek olan UEFA Avrupa Ligi'ne ikinci torbadan katılan Fenerbahçe'nin rakipleri; Slavia Prag (D), Manchester United (E), Olympique Lyon (E), AZ Alkmaar (D), Union SG (E), Midtjylland (D), Athletic Bilbao (E) ve Twente (D) oldu.

UEFA Avrupa Ligi fikstürleri 31 Ağustos Cumartesi (yarın) belli olacak.