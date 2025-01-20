Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Carlos kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Hüseyin Topuz

Trendyol Süper Lig'de ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ilk takviyesini yaptı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Aston Villa’dan Diego Carlos ile anlaşma sağladı.

Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Diego Carlos'un bu gece İstanbul'da olması bekleniyor.

Yaşanan transfer gelişmesinin ardından Diego Carlos hakkında aramalar hız kazandı.

Futbolseverler Diego Carlos'un kariyerini araştırmaya başladı. Peki kimdir Diego Carlos? İşte merak edilenleri...

Diego Carlos, 15 Mart 1993'te Brezilya'nın Barra Bonita şehrinde doğmuştur.

Defans oyuncusu olan Diego Carlos güçlü fiziği, hava toplarındaki hakimiyeti ve sert savunması ile tanınır.

Diego Carlos, kariyerine Brezilya'da başladı ve ardından Avrupa'ya transfer oldu.

2019 yılında İspanyol kulübü Sevilla'ya transfer olan Diego Carlos Sevilla'da başarılı performansı ile dikkat çekti ve kulüp tarihindeki önemli zaferlerden biri olan 2020 UEFA Avrupa Ligi zaferinde önemli bir rol oynadı.

Sevilla'da 136 resmi maçta forma giyen Diego Carlos 6 gol katkısında bulundu.

3 sezon Sevilla forması giyen Diego Carlos 2021 yılında Premier League kulübü Aston Villa'ya transfer oldu ve bu sezona kadar Aston Villa forması giydi.

Fenerbahçe ile anlaşma sağlayan Diego Carlos kariyerine Türkiye'de devam edecek.