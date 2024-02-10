Fenerbahçe'nin yıldızı tüm zamanların rekorunu kırarak tarihe geçti! Tam 2000 asist...

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Fenerbahçe Beko'nun Yunan basketbolcusu Nick Calathes, 2000 asistle Euroleague tarihine geçen ilk sporcu oldu.
Fenerbahçe Beko'nun Panathinaikos'a 74-63 mağlup olduğu maçta 5 asist yapan Nick Calathes tarihe geçti.
Nick Calathes, EuroLeague tarihinde 2000 asist yapan ilk oyuncu olarak adını tarihe yazdırdı.
Kariyerinde Panathinakos, Lokomotiv Kuban, Memphis, Barcelona ve Fenerbahçe formaları giyen Calathes 342 Euroleague maçında forma giydi.
Nick Calathes, bu karşılaşmalarda ortalama 5,8 asist üreterek maç başına asistte de Euroleague’in zirvesinde yer alıyor.
Nick Calathes 2 sezondur Fenerbahçe Beko formasıyla mücadele ediyor.