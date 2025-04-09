Fenomen diziler peşe peşe ertelenmişti! Sebebi ortaya çıktı: İşte, ertelenme nedenleri

Haber Merkezi

Televizyon ekranlarında adeta fırtına öncesi sessizlik yaşanıyor. Arka Sokaklar, Can Borcu, Şakir Paşa Ailesi, Deha’nın ardından Kızıl Goncalar’da izleyiciyi ekrana kilitleyen dizilerin yeni bölümleri yayınlanmıyor.

Ramazan Bayramı sonrası ekranlara dönmesi beklenen yapımların bir kısmı beklenmedik bir şekilde yayına bölüm tekrarlarıyla gelmeyi sürdürüyor.

Sektör kaynaklarına göre, dizilerin birer birer ara vermesinin temel nedeni artık sadece tatil değil. Herkesin merak ettiği neden ortaya çıktı. İşte, dizilerin ertelenmesinin nedeni…

YENİ BÖLÜMLER ERTELENİYOR ÇÜNKÜ…

Reklam gelirlerindeki ciddi düşüş, yapımcıları ve kanalları zor kararlar almaya zorluyor. Final yapan dizilerin ardından şimdi de yeni bölümler bir bir erteleniyor.

Dizi sektörünün zor günler geçirdiğini belirten uzmanlar, özellikle reklam verenlerin ilgisinin azalmasının, yapım maliyetlerini karşılamayı güçleştirdiğini vurguluyor. Yayın takvimindeki bu ani boşluklar ise hem izleyici hem de sektörde çalışan binlerce kişi için belirsizliği artırıyor.

Yeni bölümlerin ertelenmesinin yanı sıra artan maliyetler nedeniyle ertelenen ya da iptal edilen diziler arasında; “Çiçekler Açar”, “Bulutların Üstünde”, “Yasak Aşk”, “İşgal Günlerinde Aşk”, Faro’nun “Halef”, Most Yapım’ın “Halef”, “Dönüş”, “Fikriye” ve “Dava” gibi projeler yer alıyor.