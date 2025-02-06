Feribot seferleri iptal mi 6 Şubat 2025? İDO ve BUDO seferleri yok mu? Sorgulama ekranı!

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İstanbul'da yaşanan olumsuz hava koşulları, ulaşımı da etkiledi.

Güncel olarak bugün iptal olan seferler ile ilgili duyuru yayınlandı.

MGM tarafından yapılan açıklamalar sonrasında 6 Şubat Perşembe günü için BUDO, İDO, GESTAŞ ve şehir hatları tarafından iptal vapur seferleri duyurusu yapıldı.

Deniz yolunu kullanacak olanlar, seferlerin son durumunu kontrol ediyor.

Peki; bugünkü İDO ve BUDO seferleri iptal mi? 6 Şubat deniz ulaşımında son durum...

İPTAL OLAN SEFERLER 6 ŞUBAT 2025

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sayfasındaki duyuruya göre, saat 07.00 ve 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleriyle 08.00 ve 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılmayacak.

Aynı gerekçeyle 09.30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve 12.55 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri de gerçekleştirilmeyecek.

İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) de Bandırma-Yenikapı-Kadıköy 07.45 seferi ve Kadıköy-Yenikapı-Bandırma 19.00 seferi yapılamayacak.

SEFER SORGULAMA EKRANI İDO

BUDO SEFER SORGULAMA