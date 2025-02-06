Feribot seferleri iptal mi 6 Şubat 2025? İDO ve BUDO seferleri yok mu? Sorgulama ekranı!
Haber Merkezi

İstanbul'da yaşanan olumsuz hava koşulları, ulaşımı da etkiledi.

Güncel olarak bugün iptal olan seferler ile ilgili duyuru yayınlandı.

MGM tarafından yapılan açıklamalar sonrasında 6 Şubat Perşembe günü için BUDO, İDO, GESTAŞ ve şehir hatları tarafından iptal vapur seferleri duyurusu yapıldı.

Deniz yolunu kullanacak olanlar, seferlerin son durumunu kontrol ediyor.

Peki; bugünkü İDO ve BUDO seferleri iptal mi? 6 Şubat deniz ulaşımında son durum...

İPTAL OLAN SEFERLER 6 ŞUBAT 2025

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sayfasındaki duyuruya göre, saat 07.00 ve 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleriyle 08.00 ve 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılmayacak.

Aynı gerekçeyle 09.30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve 12.55 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri de gerçekleştirilmeyecek.

İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) de Bandırma-Yenikapı-Kadıköy 07.45 seferi ve Kadıköy-Yenikapı-Bandırma 19.00 seferi yapılamayacak.

SEFER SORGULAMA EKRANI İDO

BUDO SEFER SORGULAMA

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Yağmur Uçar
Editor