Ferrari logosu bakın nasıl ortaya çıkmış! İşte Ferrari logosunun hikayesi...

Hüseyin Topuz

Ferrari logosunun hikayesi, markanın köklü tarihini ve simgesel gücünü yansıtan ilginç bir yolculuğa sahiptir.

İtalyan otomobil devi Ferrari, 1929 yılında Enzo Ferrari tarafından kurulduğunda, markanın logosu da bir anlam taşıyan önemli bir sembol haline geldi.

Ferrari logosu, özellikle ünlü "at" simgesiyle tanınır. Ancak, bu at figürünün ortaya çıkışı, Ferrari'nin tarihi ve İtalya'nın bir kısmı ile derin bir bağ kurar.

Ferrari logosunun hikayesi oldukça ilginç ve ilham vericidir. Ferrari'nin ünlü at logosu, "Cavallino Rampante" yani şahlanan at, Enzo Ferrari tarafından yaratılmıştır.

Ancak bu logo aslında Enzo Ferrari'ye ait değildir; daha eski ve anlamlı bir geçmişi vardır.

Enzo Ferrari, Birinci Dünya Savaşı'nda ünlü bir İtalyan savaş pilotu olan Francesco Baracca'nın ailesi ile tanıştı. Baracca, savaş sırasında uçaklarının üzerine şahlanan bir at resmi çizerdi.

Enzo Ferrari, Baracca'nın ailesi ile tanıştığında, Baracca'nın annesi ona bu sembolü kullanmasını önerdi ve bu sembolün uğur getireceğini söyledi.

1929 yılında Ferrari, Scuderia Ferrari yarış takımını kurdu ve bu logo takımın sembolü haline geldi. Logo, sarı bir arka plan üzerinde siyah bir at figürü olarak tasarlandı.

Sarı renk, Enzo Ferrari'nin doğduğu şehir olan Modena'nın rengi olduğu için seçildi. Ayrıca logoda İtalya bayrağının renkleri olan yeşil, beyaz ve kırmızı da bulunur.