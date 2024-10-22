Fethullah Gülen Evli miydi? Çocuğu Var mıydı? İşte Cevapları...

Yağmur Dinç

Uzun zamandır Pensilvanya'da yaşayan ve ABD'nin maşası olan FETÖ elebaşı Fethullah Gülen, 20 Ekim'de öldü.

15 Temmuz darbe girişiminin başrolü olan Fetullah Gülen'in ölümü, Türkiye'nin içine su döktü.

Gülen'in evli olup olmadığı, çocuğunun bulunup bulunmadığı gibi kişisel bilgiler gündeme geldi.

Peki, Fethullah Gülen evli mi? Çocuğu var mı? İşte Gülen'in özel hayatına dair detaylar…

FETHULLAH GÜLEN EVLİ Mİ

Fetullah Gülen, hayatı boyunca evlilik yapmamıştır.

İddialara göre, 'Tam evlenecekken rüyasında Peygamber Efendimizi görmüş ve Peygamber Efendimiz kendisine sırtını dönmüştür. Bundan dolayı da hiç evlenmemiştir.' şeklinde açıklama yapılmıştır.

FETHULLAH GÜLEN'İN ÇOCUKLARI

Terörist elebaşı Fethullah Gülen'in hiç öz çocuğu olmamıştır ancak Enes Kanter'i manevi oğlu olarak görmüştür.

Aynı zamanda kardeşlerinden olma yeğenleri de mevcuttur.