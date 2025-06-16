FIBA 2025 Kadınlar EuroBasket maçları o kanalda şifresiz!

Haber Merkezi

FIBA 2025 Kadınlar EuroBasket heyecanı için geri sayım başladı.

18-29 Haziran 2025 tarihleri arasında düzenlenecek Kadınlar EuroBasket heyecanı, bu yıl da basketbolseverlere şifresiz olarak ulaştırılacak.

A Milli Kadın Basketbol Takımımızın da mücadele edeceği turnuvadaki maçların hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor.

18-29 Haziran 2025 tarihleri arasında düzenlenecek turnuvada, A Milli Kadın Basketbol Takımımız sahaya iddialı bir şekilde çıkmaya hazırlanıyor.

Turnuva formatına göre, grup aşamasında ilk iki sırayı alan takımlar adını bir üst tura yazdıracak.

Basketbolseverler müsabakaların hangi kanalda yayınlanacağını araştırmaya başladı. Peki, FIBA 2025 Kadınlar EuroBasket maçları hangi kanalda yayınlanacak?

İşte merak edilenler...

Kadınlar EuroBasket maçları hangi kanalda?

FIBA 2025 Kadınlar EuroBasket maçları TRT Spor ve TRT Spor Yıldız ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.