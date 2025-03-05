Haberler



Bilgi



FIBA EuroBasket kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak?

FIBA EuroBasket kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? Basketbolseverler tarafından yakından takip edilen FIBA EuroBasket karşılaşmaları için geri sayım başladı. A Milli Erkek Basketbol Takımı’nda yer aldığı şampiyonada eşleşmelerin nasıl olacağı merak ediliyor. Peki, FIBA EuroBasket kura çekimi ne zaman yapılacak? Kura çekimi hani kanalda yapılacak?