FIBA EuroBasket kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak?

Letonya’nın başkenti Riga’da düzenlenecek olan FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası (FIBA EuroBasket) mücadeleleri için geri sayım başladı.
A milli Erkek Basketbol Takımı’mızın da boy göstereceği şampiyonada karşılaşmaların nasıl olacağı basketbolseverlerin gündeminde yer alıyor.
Kura çekiminde 4. Torbada yer alacak olan Basketbol Milli Takımımız için heyecanlı bekleyiş devam ederken mili takımın rakiplerinin belli olacağı kura çekiminde tarih belli oldu.
Şampiyonaya katılacak 24 takım FIBA Erkekler Dünya Sıralamasına göre torbalara ayrılarak rakiplerini bekliyor. Peki, FIBA EuroBasket kura çekimi ne zaman yapılacak? Kura çekimi hani kanalda yapılacak?
FIBA EUROBASKTE KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Kura çekimi, 27 Mart'ta Riga'da TSİ 16.00'da gerçekleştirilecek. 24 takım 6 takımdan oluşan dört gruba ayrılacak.
Türkiye, kuraya dördüncü torbadan Finlandiya, Gürcistan ve İsrail ile katılacak.