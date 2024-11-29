Fidye ile fitre arasındaki fark nedir?

Hüseyin Topuz

Fidye ve fitre, İslam dininde önemli ibadetlerden olan zekat ve sadaka türlerindendir.

Her ikisi de yardımlaşma ve dayanışma amacına hizmet ederken, uygulama biçimleri ve amaçları açısından belirgin farklar taşır.

Fidye ve fitrenin ne olduğu, hangi durumlarda verildiği ve aralarındaki temel farkları sizler için derledik.

Peki, fidye ile fitre arasındaki farklar nelerdir? İşte yanıtı...

Fitre

- Ramazan ayı sonunda, bayramdan önce verilen bir sadakadır.

- Temel amacı, Ramazan orucu tutan kişilerin oruçlarından kaynaklanan eksiklikleri telafi etmek ve yoksullara bayramda yardım etmektir.

- Fitre, genellikle fakir ve muhtaç kişilere verilmek üzere belirli bir miktarda para veya gıda maddesi olarak ödenir.

- Fitre, her Müslümanın, üzerine borçlu olduğu oruçlardan dolayı vergi yükümlülüğü olan bir ibadet olarak kabul edilir.

Fidye

- Fidye, belirli bir ibadetin yerine getirilmemesi durumunda, bu eksikliğin telafi edilmesi amacıyla verilen bir bedeldir.

- Oruç tutamayanlar, ya da haccı yerine getiremeyenler gibi durumlar için fidye ödenebilir.

- Fidye, oruç tutamayan bir kişi için, oruç yerine her gün belirli bir miktar sadaka vermek şeklinde olur. Bu kişi, fiziksel ya da sağlık sorunları nedeniyle oruç tutamıyorsa, bu durumda fidye ödemek gerekebilir.

Özetle, fitre Ramazan sonu, oruçlu iken fakirlere verilmesi gereken bir sadaka iken, fidye bir ibadeti yerine getiremeyen kişilerin yerine koymak amacıyla verilen bir bedeldir.