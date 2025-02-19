FIFA kokartı nedir? FIFA kokartı nasıl alınır?

Hüseyin Topuz

Futbol, dünyanın en popüler spor dallarından biri olup, adil ve kurallar çerçevesinde yönetilmesi için hakemlere büyük sorumluluklar düşer.

Bu doğrultuda, uluslararası arenada maç yönetme yetkisine sahip olan hakemler, FIFA tarafından özel bir statü ile ödüllendirilir.

FIFA kokartı, hakemlerin uluslararası müsabakalarda görev alabilmelerini sağlayan prestijli bir belgedir.

Bu kokartı taşıyan hakemler, FIFA ve UEFA tarafından düzenlenen uluslararası turnuva ve müsabakalarda görev yapma hakkına sahip olurlar.

FIFA kokartına sahip hakemler, ulusal liglerin yanı sıra Dünya Kupası, Avrupa Şampiyonası, Şampiyonlar Ligi ve diğer uluslararası organizasyonlarda maç yönetebilir.

Peki, FIFA kokartı nasıl alınır? İşte yanıtı...

FIFA Kokartı Nasıl Alınır?

FIFA kokartı almak için belirli şartları yerine getirmek gerekir. İşte bu şartlar;

Üst Klasman Hakemi Olmak

Aday hakemlikten başlayarak, bölgesel ve ulusal düzeyde başarılı olmak ve Süper Lig’de görev almak gerekir.

Merkez Hakem Kurulu (MHK) Onayı

Türkiye’de Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından belirlenen en başarılı hakemler arasından FIFA kokartı için öneri yapılır.

FIFA’nın Belirlediği Fiziksel ve Teorik Testlerden Geçmek

FIFA kokartı almak isteyen hakemlerin belirli fiziksel testleri başarıyla geçmesi ve futbol kurallarına dair teorik sınavlardan başarılı olması gerekir.

Yaş Sınırı ve Deneyim

FIFA kokartı genellikle genç ve deneyimli hakemlere verilir. Hakemler genellikle 45 yaşına kadar FIFA listesinde yer alabilirler.

Disiplin ve Performans

Hakemlerin sahadaki yönetim tarzı, disiplin anlayışı ve performansları FIFA tarafından düzenli olarak değerlendirilir.

FIFA kokartı alan hakemler, her yıl değerlendirmeye tabi tutulur ve performansları yetersiz bulunursa kokartlarını kaybedebilirler.