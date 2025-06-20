FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Türk takımları neden yok?

FIFA tarafından düzenlenen Kulüpler Dünya Kupası, her kıtadan en başarılı kulüplerin karşı karşıya geldiği prestijli bir organizasyon olarak dikkat çekiyor.

Ancak Türk futbolseverlerin merak ettiği önemli bir soru var: Neden bu dev turnuvada hiçbir Türk takımı yer almıyor?

Avrupa kıtasını FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonları temsil ediyor. Türk kulüpleri, bugüne kadar UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanamadığı için bu turnuvaya doğrudan katılım hakkı elde edemiyor.

Diğer yandan, yeni formatta yer alacak 32 takım arasında da Türkiye'den herhangi bir kulüp bulunmuyor.

Bu durumun temel nedenleri arasında Türk takımlarının Avrupa kupalarında yeterli başarıyı gösterememesi yer alıyor.

Yeni formatla birlikte turnuvaya daha fazla takım katılsa da, Türk kulüplerinin katılabilmesi için Avrupa'de daha istikrarlı ve başarılı performanslar sergilemeleri gerekiyor.

Aksi takdirde FIFA Kulüpler Dünya Kupası Türk takımları için yalnızca televizyondan izlenen bir organizasyon olarak kalmaya devam edecek.