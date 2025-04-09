Filede derbi zamanı! Galatasaray Daikin - Fenerbahçe Medicana, Sultanlar Ligi maçı canlı izle!

Hüseyin Topuz
Vodafone Sultanlar Ligi play-off turunda normal sezonu lider tamamlayan Fenerbahçe Medicana ile dördüncü sıradaki Galatasaray Daikin karşı karşıya geliyor.
Bugün oynanacak zorlu müsabaka TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanıyor.
Galatasaray Daikin - Fenerbahçe Medicana maçını internet üzerinden takip etmek isteyen voleybolseverler aramalarına hız kazandırdı.
Peki, Galatasaray Daikin - Fenerbahçe Medicana maçı saat kaçta başlıyor? İşte detaylar…
Galatasaray Daikin ile Fenerbahçe Medicana arasındaki karşılaşma, 9 Nisan Çarşamba (bugün) günü saat 13:30'da Burhan Felek Vestel Salonu'nda oynanacak.
Mücadele TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.