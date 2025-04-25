Filenin Sultanları VNL 2025 kadrosu: O isimler ilk kez kadroda...

Yağmur Uçar

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, "Filenin Sultanları", üç ayaktan oluşan VNL'de her hafta 4 karşılaşma oynayacak.

Milli takım, VNL'in ilk haftasında 4-8 Haziran tarihlerinde Çin'de, ikinci haftasında 18-22 Haziran tarihlerinde İstanbul'da, üçüncü haftasında da 9-13 Temmuz tarihlerinde Hollanda da mücadele edecek.

16 takımın mücadele edeceği VNL'de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar finallerde oynama hakkı kazanacak.

VNL Kadınlar Finalleri, 23-27 Temmuz tarihlerinde Polonya'nın Lodz şehrindeki Atlas Arena'da düzenlenecek.

FİLENİN SULTANLARI VNL 2025 KADROSU

Millilerimizin 30 kişilik geniş sporcu kadrosu aşağıdaki gibidir:

Pasörler: Cansu Özbay (VakıfBank), Elif Şahin (Eczacıbaşı Dynavit), Buse Ünal (Bahçelievler Bld.), Sıla Çalışkan (VakıfBank), Dilay Özdemir (Beşiktaş)

Pasör Çaprazları: Melissa Vargas (Fenerbahçe Medicana), Ebrar Karakurt (Lokomotiv Kaliningrad), Tutku Burcu Yüzgenç (Incheon Heungkuk Life Pink Spiders), Defne Başyolcu (Aydın BBSK), Alexia Carutasu (Galatasaray Daikin)

Smaçörler: Meliha Diken (Fenerbahçe Medicana), Hande Baladın (Eczacıbaşı Dynavit), Saliha Şahin (Beşiktaş), İlkin Aydın (Galatasaray Daikin), Derya Cebecioğlu (VakıfBank), Yaprak Erkek (Eczacıbaşı Dynavit), Ege Melisa Bükmen (Nilüfer Bld.), Ayşe Çürük (Kuzeyboru)

Orta Oyuncular: Zehra Güneş (VakıfBank), Ayçin Akyol (Galatasaray Daikin), Aslı Kalaç (Fenerbahçe Medicana), Deniz Uyanık (VakıfBank), Yasemin Güveli (Galatasaray Daikin), Sinead Jack Kısal (Eczacıbaşı Dynavit), Berka Buse Özden (Aydın BBSK), Bahar Akbay (VakıfBank)

Liberolar: Simge Aköz (Eczacıbaşı Dynavit), Ayça Aykaç Altıntaş (VakıfBank), Gizem Örge (Fenerbahçe Medicana), Eylül Akarçeşme Yatgın (Galatasaray Daikin)

İLK KEZ KADRODA

Sinead Jack Kısal ilk kez Filenin Sultanları geniş kadrosunda yer aldı. İlk kez geniş kadroda yer alan diğer isimler ise; Eylül Akarçeşme, Berka Buse Özden, Ege Melisa Bükmen, Ayşe Çürük oldu.