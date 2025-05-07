FİNAL FOUR! Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Hüseyin Topuz

THY EuroLeague'da Abu Dabi'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek Final-Four'a kalan takımlar belli oldu.

Fenerbahçe Beko, Olympiakos, Monaco ve Panathinaikos son 4'e kalmayı başaran takımlar oldu.

EuroLeague Final-Four'da temsilcimiz Fenerbahçe Beko'nun rakibi Yunan ekibi Panathinaikos oldu.

Fenerbahçe Beko ve Panathinaikos geçtiğimiz sezon da Final-Four'da karşı karşıya gelmiş ve Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos finale yükselip kupanın sahibi olmuştu.

Basketbolseverler Fenerbahçe Beko ile Panathinaikos arasında oynanacak olan müsabakanın detaylarını araştırmya başladı.

Peki, Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları...

Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçı ne zaman?

Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçı 23 Mayıs 2025 Cuma günü oynanacak. Karşılaşmanın başlama saati henüz belli olmazken zorlu maç S Sport kanalından canlı yayınlanacak.

ensonhaber icon
Hüseyin Topuz
Seo Editor