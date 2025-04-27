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FİNAL MAÇI: Trabzonspor U19 - Barcelona U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FİNAL MAÇI: Trabzonspor U19 - Barcelona U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Trabzonspor U19 Takımı’nın UEFA Gençlik Ligi finalinde Barcelona U19 takımı ile oynayacağı karşılaşma için geri sayım başladı. İşte dev maçın bilgileri...