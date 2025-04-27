FİNAL MAÇI: Trabzonspor U19 - Barcelona U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Gençlik Ligi yarı final maçında Trabzonspor U19, Avusturya'nın Salzburg takımını 2-1 mağlup ederek finale yükseldi.
Trabzonspor U19 takımı, UEFA Gençlik Ligi final müsabakasında Barcelona U19 takımıyla karşılaşacak.
Trabzonspor U19 takımı, şampiyon olabilmek için Barcelona U19 takımı karşısında zorlu bir mücadele verecek.
Trabzonspor U19 - Barcelona U19 maçı İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan Colovray Spor Merkezi’nde oynanacak.
Futbolseverler Trabzonspor U19 Takımı ile Barcelona U19 takımı arasında oynanacak maç hakkında aramalarına hız verdi.
Peki, Trabzonspor U19 - Barcelona U19 maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın bilgileri...
Trabzonspor U19 - Barcelona U19 maçı ne zaman?
Trabzonspor U19 - Barcelona U19 maçı 28 Nisan Pazartesi günü saat 19:00'da oynanacak.
Trabzonspor U19 - Barcelona U19 maçının TRT Spor kanalından canlı yayınlanması bekleniyor.