FİNAL MAÇI: Vanspor - Batman Petrolspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Trendyol 1. Lig'e yükselecek son takımın belirleneceği play-off finalinde Vanspor ile Batman Petrolspor mücadele edecek.

Zorlu müsabakada sahadan galibiyetle ayrılan takım önümüzdeki sezon Trendyol 1. Lig'de mücadele etmeye hak kazanacak.

Rakiplerini geride bırakıp finale kadar yükselen iki takım da, bu müsabakayı kazanarak adını bir üst lige yazdırmak istiyor.

Kayseri'de oynanacak olan zorlu müsabakaya iki takım taraftarlarınında yoğun bir ilgisi bulunuyor.

Futbolseverler Vanspor - Batman Petrolspor maçının detaylarını öğrenmek için aramalarını hızlandırdı.

Peki Vanspor FK - Batman Petrolspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte maçın merak edilenleri...

Vanspor - Batman Petrolspor maçı ne zaman?

Vanspor - Batman Petrolspor maçı 1 Haziran Pazar günü saat 20:00’da RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak.

Zorlu mücadele HT Spor kanalından ve HT Spor YouTube hesabından canlı olarak yayınlanacak.