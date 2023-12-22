Fırını bu şekilde çalıştıranlar dikkat! Yangına sebep olabilir… Fırın, yemek pişirmekte vazgeçilmez olarak kullanılan mutfak aletlerin en başında geliyor. Ama bu şekilde kullanıyorsanız sıkıntı yaşamanız belki de an meselesi olabilir. Aman dikkat…

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Her evde mutlaka bulunan ve çeşitli yemeklerin yapımında kullanılan fırınlar birbirinden farklı birçok özellikle donatılmıştır. Ancak birçok fırında ortak olan bu ayar insan sağlığını ne yazık ki son derece olumsuz olarak etkiliyor.

Mutfakta yemek yaparken hayatı kolaylaştıran birçok elektronik eşyamız vardır. Bunlardan biri de kekleri, börekleri ve tatlıları pişirdiğimiz fırındır. Ancak fırını kullanırken yapılmaması gereken öyle detaylar var ki bunlardan özellikle kaçınmalıyız. İşte o detaylar…

Kendi kedini temizleme özelliği…

Belki de hayatımızı kolaylaştırdığına en çok inandığımız, bizi bir temizlik işinden daha kurtardığını düşündüğümüz ayarı fark etmişizdir. İşte aslında o özelliğin nelere yol açtığını bir sosyal medya kullanıcısı tarafından denendi.

Siz siz olun o özelliği kullanmayın…

Fırınlarda yer alan “kendini temizleme” özelliğini deneyimleyen kullanıcı, fırınını bu ayara getirmesinin ardından, aynı ayarda 3 saat boyunca çalıştırdı. Ancak fırın kendi kendini temizlemeye başlayınca evin içini duman kapladı. Bunun sonucunda fırının içi tertemiz oldu.

Ancak kullanıcıya gelen yorumlar uyarı niteliğindeydi. Fırının kendi kendini temizleme özelliğinden yayılan duman; ateş, mide bulantısı ve grip gibi rahatsızlıklara yol açabiliyor.

Aynı zamanda fırının bu ayarı, fırının sıcaklık sensörünü bozarak yangın gibi felakete bile neden olabilmesi ihtimalide oldukça yüksek.