Fitre ne kadar, kaç TL? 2025 kişi başı fitre bedeli

Yağmur Dinç

Ramazan'a sayılı günler kala, fitre bedeli de belli oldu.

Fitre, Ramazan'da Müslümanların ihtiyacı olanlara vermesi gereken sadaka ile fakirin bir günlük yiyeceğinin karşılanması anlamına geliyor.

Kişi, kendisinin ve küçük çocuklarının fitrelerini vermekle yükümlüdür. Hz. Peygamber (s.a.s.), köle-hür, büyük-küçük, kadın-erkek her Müslümana fitrenin gerektiğini ifade etmiştir (Ebû Dâvûd, Zekât, 20 [1619]).

Fitre, genellikle kişinin yaşadığı bölgedeki temel gıda maddelerinin bir ölçüsü (örneğin buğday, arpa, hurma, vb.) üzerinden belirlenir. Bu miktar, toplumun ihtiyaçlarına göre değişebilir. Verilecek fitre miktarı, bir fakirin günlük ihtiyacını karşılayacak kadar olmalıdır.

Peki, 2025 yılı fitre bedeli ne kadar oldu? Bu yıl kişi başı fitre ne kadar, kaç TL? İşte fitre miktarı..

FİTRE NE KADAR 2025

Din İşleri Yüksek Kurulu, 2024 yılı fitre miktarının 180 TL olarak belirlendiğini açıkladı.