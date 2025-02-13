Fitre ne zaman verilir? Ramazan fitresi en geç ne zaman verilir?

Hüseyin Topuz

Fitre (fıtır sadakası), Ramazan Bayramı'na ulaşmanın bir şükrü olarak verilen sadakadır.

İslam'da, temel ihtiyaçlarını karşılayabilen her Müslümanın, ihtiyaç sahiplerine yardım etmesi amacıyla fitre vermesi gerekir.

Bu sadaka, toplumda dayanışma ve paylaşma ruhunu güçlendiren önemli bir ibadet olup, ihtiyaç sahiplerine bayram sevincini yaşatma amacını taşır.

Fitrenin Ramazan ayı içinde veya en geç bayram sabahına kadar verilmesi gerekmektedir.

En ideal zaman, Ramazan’ın son günlerine doğru ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaktır.

Ancak bayram namazından sonra verilmesi, geciktirilmiş sayılacağı için sevabı azalabilir.

Bu yüzden fitrenin Ramazan ayı içinde veya bayram namazından önce verilmesi önerilir.