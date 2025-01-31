Fiyatı dibi gördü! Kan şekerini terazi gibi dengeliyor

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Antalya’nın Aksu ilçesinde seralarda yetiştirilen çileğin kilogram fiyatı, son bir ayda büyük bir düşüş yaşadı.

Aralık ayında hasada başlayan üreticiler, çileğin kilosunu 400 TL’den satarken, bugünlerde bu fiyat 90 TL’ye kadar geriledi.

10 dekar alanda çilek üreten Emine Peker, fiyatların önce 250 TL’ye, ardından 90-100 TL seviyelerine indiğini belirterek, “Bir ay önce 400 TL’den çilek sattık. Bu sene rakamlar bu şekilde giderse en azından emeklerimizin karşılığını alırız diye sevindik. Ancak fiyatlar hızla düşerek 250 TL’ye indi. Şu an ise 90-100 TL civarında satıyoruz. Haftada iki defa hasat yapıyoruz ve her hasat yaklaşık 600 kilo civarında oluyor” dedi.

ÜRETİCİNİN KAZANCI DÜŞÜYOR

Çileklerin yetiştirilmesinin oldukça zor ve maliyetli olduğunu ifade eden Peker, “Çilek, hassas ve raf ömrü kısa bir meyve. Bin bir zorlukla yetiştiriyoruz. Ürettiklerimizi hemen toplar toplamaz satışa göndermemiz gerekiyor. Çilek üretimi, patlıcan ya da kabak gibi diğer sebzelere göre çok daha fazla işçilik gerektiriyor” dedi.

Üretici Aslan Peker ise, "Aracılar arasındaki farklar nedeniyle üreticinin kazancı düşüyor. Maliyetler iki katına çıkmışken bu fiyatlarla zorluk yaşıyoruz” dedi.

Uzmanlar, çileğin bağırsak sağlığını desteklediğini ve sindirimi kolaylaştırdığını belirtirken, aynı zamanda kan şekerini dengelemeye yardımcı olduğunu vurguluyor.