Fiyatı gram altınla yarışıyor! Çiçek bamyanın faydaları bakın neymiş...

Hüseyin Topuz

Konya’nın meşhur lezzeti bamya çorbasının ana malzemesi olan çiçek bamya, son günlerde fiyatıyla gündemden düşmüyor.

Ramazan ayının yaklaşmasıyla yaşanan fiyat artışları, bamyanın kilosunu 3 bin 400 TL’ye kadar çıkardı.

Sarı rengi ve yüksek değeri nedeniyle 'sarı altın' olarak adlandırılan bamya üreticilerin yüzünü güldürüyor.

Çoğunlukla Amasya'nın Taşova ilçesinde yetiştirilen ve coğrafi işaretle tescillenmiş olan çiçek bamyası üreticilerin yüzünü güldürüyor.

Peki bu kadar değerli olan çiçek bamyasının faydalarını hiç merak ettiniz mi? Çiçek bamyanın faydalarını sizler için derledik.

İşte çiçek bamyanın sağlığa olan faydaları...

- Çiçek bamya, C vitamini ve polifenoller açısından zengindir. Bu sayede vücudu serbest radikallere karşı koruyarak hücre hasarını önlemeye yardımcı olur.

- İçeriğindeki vitamin ve mineraller sayesinde bağışıklık sistemini destekler, enfeksiyonlara karşı direnci artırır.

- Kan basıncını düşürmeye yardımcı olabilir. Düzenli tüketildiğinde yüksek tansiyonu (hipertansiyon) kontrol altına alabilir.

-Lif bakımından zengin olduğu için sindirim sisteminin düzenli çalışmasına katkıda bulunur ve kabızlığı önleyebilir.

- Kötü kolesterolü (LDL) düşürücü etkisi olduğu bilinir. Böylece kalp ve damar hastalıklarına karşı koruyucu olabilir.

- Metabolizmayı hızlandırarak yağ yakımını destekler. Aynı zamanda tokluk hissini artırarak aşırı yemeyi önleyebilir.

- Çalışmalar, çiçek bamyanın kan şekeri seviyelerini düzenlemeye yardımcı olabileceğini göstermektedir. Diyabet hastaları için faydalı olabilir.

- Karaciğerin toksinlerden arınmasına yardımcı olabilir ve karaciğer yağlanmasını azaltabilir.

- Sinirleri yatıştırıcı etkisiyle stres ve anksiyete seviyelerini düşürebilir.

- Antioksidanlar sayesinde cildi serbest radikal hasarına karşı korur ve yaşlanma belirtilerini geciktirebilir.