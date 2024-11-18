Fiyatlar açıklandı: TOKİ Sosyal Konut fiyatları ne kadar olacak?

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ’nin ilgiyle takip edilen sosyal konut projeleri özelinde önemli bilgilere dair açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum, projelerin vatandaşların konut ihtiyacını karşılamak üzere uygun fiyatlar ve ödeme koşullarıyla sunulacağını belirterek sosyal konut projelerindeki taksitlerinin kiradan daha düşük veya kira seviyesinde olacağı açıkladı.

Fiyatların açıklanmasının ardından sosyal konut fiyatları hakkındaki aramalar hız kazandı. Peki, sosya konut fiyatları ne kadar olacak? İşte, detaylar…

EV FİYATLARI VE ÖDEME DETAYLARI NASIL OLACAK?

Yeni projelerde konut fiyatlarının ortalama 2 milyon TL civarında olması bekleniyor. Ödeme planına ilişkin detaylar ise şu şekilde paylaşıldı: