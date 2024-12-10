Flash TV’nin unutulmaz ismiydi... Yalçın Çakır bakın şimdi ne halde

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Televizyon dünyasının unutulmaz isimlerinden biri olan Yalçın Çakır, bir dönem sıra dışı programlarıyla ekranların vazgeçilmez ismi olmuştu.

Şimdilerde ise Bodrum'un gözde bölgelerinden biri olan Gümüşlük'te sakin bir yaşam sürdüren ünlü gazeteci, sosyal medya üzerinden yeni bir projeyle karşımıza çıktı.

63 yaşındaki Yalçın Çakır, Instagram'da Gümüşlük bölgesine dair rehber niteliğinde bir profil oluşturarak takipçileriyle bölgedeki güzellikleri paylaşıyor.

Son görüntüsüyle sosyal medyada adından söz ettiren Çakır, yıllar içerisindeki değişimiyle dikkat çekti.

YALÇIN ÇAKIR KİMDİR?

20 Haziran 1961’de İstanbul’un Eyüp ilçesinde dünyaya gelen Yalçın Çakır, çocukluk yıllarını Kasımpaşa’da, gençlik dönemini ise Etiler’de geçirdi.

1978 yılında gazetecilik kariyerine Hürriyet Gazetesi’nde serbest muhabir olarak adım atan Yalçın Çakır, Milliyet, Cumhuriyet ve Yeni Asır gibi köklü gazetelerde de çalıştı.