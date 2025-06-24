Formula 1 Avusturya GP ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Formula 1’de heyecan tüm hızıyla sürüyor.
2025 sezonunun 11. yarışı olan Avusturya Grand Prix'si, motor sporları tutkunlarını ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor.
Red Bull’un ev sahipliği yaptığı Red Bull Ring pistinde gerçekleşecek yarış hafta sonu, nefes kesen mücadelelere sahne olacak.
Peki, 2025 Avusturya GP ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
İşte merak edilenler...
Formula 1 Avusturya Grand Prix'si ne zaman?
Formula 1 2025 Avusturya Grand Prix'si, 27-29 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Yarış programı şu şekilde;
1. Antrenman Seansı: 27 Haziran Cuma, 14:30
2. Antrenman Seansı: 27 Haziran Cuma, 18:00
3. Antrenman Seansı: 28 Haziran Cumartesi, 13:30
Sıralama Turları: 28 Haziran Cumartesi, 17:00
Yarış: 29 Haziran Pazar 16:00
Yarış, Türkiye'de beIN Sports Tod TV ve beIN Connect platformları üzerinden canlı olarak yayınlanacak.