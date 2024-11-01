Formula 1 Brezilya Grand Prix ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Hüseyin Topuz

Formula 1'de 2024 sezonunun 21. yarışı olan Brezilya Grand Prix'i hakkında aramalar hız kazandı.

2024 Formula 1 Dünya Şampiyonasında rekabet son hız devam ediyor. Formula 1'de bu hafta sonu Brezilya Grand Prix'i heyecanı yaşanacak.

Formula 1'de hem takımlar hem de pilotlar şampiyonasında rekabet oldukça kızışmış durumda.

Pilotlar şampiyonasında Lando Norris, Max Verstappen ile arasındaki puan farkını 47'ye indirerek şampiyonluk ihtimalini devam ettiriyor.

Formula 1'de bu sezonun 21. yarışı olan Brezilya Grand Prix'i için geri sayım başladı.

Peki Formula 1 Brezilya Grand Prix'i saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak?

İşte merak edilen soruların yanıtları...

Formula 1 Brezilya Grand Prix ne zaman?

Formula 1 Brezilya Grand Prix'i 3 Kasım Pazar günü saat 20:00'de başlayacak.

Formula 1 Brezilya Grand Prix'i beIN SPORTS 4 ve F1 TV kanallarından naklen yayınlanacak.