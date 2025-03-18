Formula 1 Çin Grand Prix'si ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Formula 1'de yeni sezon heyecanı geçtiğimiz hafta sonu başladı. Formula 1’de 2025 sezonu, 16 Mart'ta Avustralya'da start aldı
Avustralya Grand Prix’si, Melbourne'de yer alan 5 bin 278 metre uzunluğundaki Albert Park Pisti'nde gerçekleştirildi.
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun ilk yarışı Avustralya Grand Prix'sini, McLaren'in Büyük Britanyalı pilotu Lando Norris kazandı.
Avustralya Grand Prix'sinin ardından sıradaki durak ise Çin Grand Prix'si olacak. Sezonun ikinci yarışı Çin Grand Prix'si hakkında aramalar hız kazandı.
Peki, F1 Çin Grand Prix'si ne zaman? İşte detaylar...
Formula 1 Çin Grand Prix'si ne zaman?
Formula 1'de sezonun ikinci yarışı olan Çin Grand Prix'si, 23 Mart'ta düzenlenecek. Formula 1 Çin Grand Prix'si beIN SPORTS 4 ve F1 TV kanallarından naklen yayınlanacak.