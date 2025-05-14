Formula 1 Emilia Romagna GP ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Haber Merkezi

Formula 1 heyecanı, 2025 sezonunun yedinci yarışı olan Emilia Romagna Grand Prix’si ile devam ediyor.

İtalya'nın Imola kentinde yer alan efsanevi Autodromo Enzo e Dino Ferrari Pisti, hız tutkunlarını bu hafta sonu ekran başına kilitleyecek.

Hız tutkunları Formula 1 Emilia Romagna yarışı hakkında aramalarını hızlandırdı.

Peki, Emilia Romagna GP ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

Formula 1 Emilia Romagna Grand Prix'si ne zaman?

Formula 1 2025 Emilia Romagna Grand Prix'si, 16-18 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Yarış programı aşağıdaki gibidir:

1. Antrenman Seansı: 16 Mayıs Cuma, 14:30

2. Antrenman Seansı: 16 Mayıs Cuma, 18:00

3. Antrenman Seansı: 17 Mayıs Cumartesi, 13:30

Sıralama Turları: 17 Mayıs Cumartesi, 17:00

Yarış: 18 Mayıs Pazar 16:00

Yarış, Türkiye'de beIN Sports Tod TV ve beIN Connect platformları üzerinden canlı olarak yayınlanacak.