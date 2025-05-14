Formula 1 Emilia Romagna GP ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Formula 1 heyecanı, 2025 sezonunun yedinci yarışı olan Emilia Romagna Grand Prix’si ile devam ediyor.
İtalya'nın Imola kentinde yer alan efsanevi Autodromo Enzo e Dino Ferrari Pisti, hız tutkunlarını bu hafta sonu ekran başına kilitleyecek.
Hız tutkunları Formula 1 Emilia Romagna yarışı hakkında aramalarını hızlandırdı.
Peki, Emilia Romagna GP ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...
Formula 1 Emilia Romagna Grand Prix'si ne zaman?
Formula 1 2025 Emilia Romagna Grand Prix'si, 16-18 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Yarış programı aşağıdaki gibidir:
1. Antrenman Seansı: 16 Mayıs Cuma, 14:30
2. Antrenman Seansı: 16 Mayıs Cuma, 18:00
3. Antrenman Seansı: 17 Mayıs Cumartesi, 13:30
Sıralama Turları: 17 Mayıs Cumartesi, 17:00
Yarış: 18 Mayıs Pazar 16:00
Yarış, Türkiye'de beIN Sports Tod TV ve beIN Connect platformları üzerinden canlı olarak yayınlanacak.