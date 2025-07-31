Formula 1 Macaristan GP ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Formula 1 tutkunlarının heyecanla beklediği 2025 sezonunun 14. yarışı olan Macaristan Grand Prix’si için geri sayım başladı.

Geleneksel olarak Hungaroring Pisti'nde düzenlenen yarış, hem pilotlar hem de takımlar için kritik virajlardan biri olarak görülüyor.

Peki, 2025 Macaristan GP ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İşte yarışseverlerin merak ettiği tüm detaylar…

Formula 1 Macaristan Grand Prix'si ne zaman?

Formula 1 2025 Macaristan Grand Prix'si, 1-3 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Yarış programı şu şekilde;

1. Antrenman Seansı: 1 Ağustos Cuma, 14:30

2. Antrenman Seansı: 1 Ağustos Cuma, 18:00

3. Antrenman Seansı: 2 Ağustos Cumartesi, 13:30

Sıralama Turları: 2 Ağustos Cumartesi, 17:00

Yarış: 3 Ağustos Pazar 16:00

Yarış, Türkiye'de beIN Sports Tod TV ve beIN Connect platformları üzerinden canlı olarak yayınlanacak.